Кто в Украине зарабатывает больше всех: названы самые популярные вакансии

Александр Литвин Личные финансы 11:19, 1.01.2021 Обновлено: 11:40, 1.01.2021

В Украине самая высокая средняя зарплата среди популярных вакансий у директоров, менеджерам по продажам, водителям и менеджерам по работе с клиентами.

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. Самая низкая зарплата среди популярных вакансий у кассиров (9600 грн) и у грузчиков (10000 грн).

Топ самых популярных вакансий:

  • Директор – 20000 грн

  • Менеджер по продажам – 17500 грн

  • Водитель – 15000 грн

  • Менеджер по работе с клиентами – 15000 грн

  • Бухгалтер – 13000 грн

  • Повар – 12000 грн

  • Администратор – 10500 грн

  • Продавец-консультант – 10000 грн

  • Грузчик – 10000 грн

  • Кассир – 9600 грн

Средние зарплаты в Украине
work.ua/salary/

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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