Хто в Україні заробляє найбільше: названо найпопулярніші вакансії

В Україні найвища середня зарплата серед популярних вакансій у директорів, менеджерів з продажу, водіям і менеджерам по роботі з клієнтами.

Про це йдеться в даних статистики кадрового порталу work.ua. Найнижча зарплата серед популярних вакансій у касирів (9600 грн) і у вантажників (10000 грн).

Топ найпопулярніших вакансій:

Директор – 20000 грн

Менеджер з продажу – 17500 грн

Водій – 15000 грн

Менеджер по роботі з клієнтами – 15000 грн

Бухгалтер – 13000 грн

Кухар – 12000 грн

Адміністратор – 10500 грн

Вантажник – 10000 грн

Продавець-консультант – 10000 грн

Касир – 9600 грн

Середні зарплати в Україні www.work.ua/salary/

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, 2021-му українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.