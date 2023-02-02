"Добро пожаловать в Россию": в "ЛНР" больше не будет мобильного интернета

Единственный мобильный оператор так называемой "ЛНР" – "МКС" (бывший "Лугаком") – объявил об отключении мобильного интернета для жителей оккупированной территории. Услугу исключат из всех тарифов уже 11 февраля.

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Об этом официально сообщил сам оператор. В своем релизе "МКС" ссылается на некие рекомендации и распоряжения Федеральной антимонопольной службы России и министерства связи и массовых коммуникаций.

"Услуга "Мобильный интернет" с 11.02.2023 будет исключена из всех тарифных планов", – говорится в сообщении. Вместо этого жителям "ЛНР" увеличат в 10 раз количество минут для звонков.

Абоненты уточнили информацию в чате поддержки "МКС". Там подтвердили, что мобильного интернета в "ЛНР" теперь вообще не будет – вплоть до "особого распоряжения" властей.

Местные жители уже активно обсуждают новость в чатах Telegram. Люди отмечают, что кроме связи, их также лишили воды и частично тепла, а цены на продукты уже напоминают "продуктовую блокаду".

"Добро пожаловать в Россию! Радуйтесь!", "Луганчане, добро пожаловать обратно в ХХ век", "Теперь вообще непонятно, чего ожидать. Единственное, что понятно, – воды в обозримом будущем не будет. Как и тепла не везде... Еще продуктовую блокаду сделайте, но, судя по ценам, и так близко", – пишут в чатах.

Кроме того, жители "ДНР" подозревают, что подобные "санкции" грозят и им. На оккупированных территориях Донецкой области также работает только один мобильный оператор – "Феникс".

На данный момент в "Л/НДР" работают лишь местные операторы-коллаборанты. Украинскую связь оккупанты обрубили, а российские "Теле2" и "Билайн" ловят не везде и только на условиях роуминга.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, Россия "кинула" с выплатами захватчиков на Луганщине. Деньги им не платят, а уволиться не дают.

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