Как правильно покупать доллары в Украине: в НБУ рассказали, когда могут потребовать документы

В Украине банки имеют право требовать паспорт при покупке долларов на сумму даже до 400 тыс. грн в эквиваленте (на такую сумму по закону можно проводить операции без финансового мониторинга).

Об этом говорится в разъяснение на официальном сайте Национального банка Украины. "Нормативно-правовые акты Национального банка не устанавливают требования по предъявлению паспорта при осуществлении такой операции. В то же время банк самостоятельно определяет систему мониторинга операций своих клиентов и имеет право потребовать паспорт", – отмечает регулятор.

Последнее расширение лимитов для населения состоялось всего месяц назад. Для операций по инвестированию за границу, размещению средств на собственных иностранных счетах, переводу денег по договору страхования жизни, предоставлению займов нерезидентам лимит подняли с 100 000 евро до 200 000 евро в год.

"Сегодня НБУ делает небольшие шаги, которые не имеют существенного влияния на общий баланс спроса и предложения на валютном рынке. – говорит банковский эксперт Елена Коробкова. – Более радикальные изменения, в том числе полная отмена ограничений по инвестициям юридических и физических лиц за границу, возможны только после имплементации в Украине BEPS, то есть Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения".

Этот план при максимально свободном движении капитала обяжет бизнес платить налоги там, где был создан доход. Благодаря этому Украина не будет ограничивать своих граждан, но и не будет терпеть убытки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.