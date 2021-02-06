Как покупать доллары по новым правилам: разъяснение НБУ

В Украине либерализуют валютный рынок. Большая часть послаблений уже утвердили, также права расширили и в этом году. О том, на что имеют права украинцы и как покупать валюту, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как разъяснили в НБУ, часть требований может предъявлять и сам банк, несмотря на позицию регулятора. Нацбанк ответил на распространенные вопросы.

Нормативно-правовые акты Национального банка не устанавливают требования по предъявлению паспорта при осуществлении такой операции. В то же время, банк самостоятельно определяет систему мониторинга операций своих клиентов и имеет право требовать предъявления паспорта.

Да. При осуществлении операций по предоставлению возвратной финансовой помощи в иностранной валюте иностранцу (учитывая покупку иностранной валюты) такой резидент и его обслуживающий банк должны руководствоваться нормами действующих правил.

Да. Нормативно-правовые акты Национального банка не содержат запрета по покупке иностранной валюты юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями для проведения авансовых платежей.

Да. Такие операции должны осуществляться в пределах электронной лимита (100 тыс евро на календарный год) и с учетом ограничений на осуществление инвестиций в определенные зарубежные страны.

За день можно делать переводы, покупать валюту на сумму 400 тыс. грн в эквиваленте. А за границу можно вывезти до 10 тыс. евро. Если нужно больше, нужно предоставить документы, которые подтверждают происхождение средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую банк не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.