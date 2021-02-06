Как покупать доллары по новым правилам: разъяснение НБУ
В Украине либерализуют валютный рынок. Большая часть послаблений уже утвердили, также права расширили и в этом году. О том, на что имеют права украинцы и как покупать валюту, читайте в материале OBOZREVATEL.
Как разъяснили в НБУ, часть требований может предъявлять и сам банк, несмотря на позицию регулятора. Нацбанк ответил на распространенные вопросы.Имеет ли право банк требовать предъявления паспорта при продаже долларов украинцу на сумму до 400 тыс. грн?
Нормативно-правовые акты Национального банка не устанавливают требования по предъявлению паспорта при осуществлении такой операции. В то же время, банк самостоятельно определяет систему мониторинга операций своих клиентов и имеет право требовать предъявления паспорта.Можно ли покупать иностранную валюту, чтобы одолжить иностранцу?
Да. При осуществлении операций по предоставлению возвратной финансовой помощи в иностранной валюте иностранцу (учитывая покупку иностранной валюты) такой резидент и его обслуживающий банк должны руководствоваться нормами действующих правил.Может ли клиент банка покупать иностранную валюту для аванса платежей по договорам импорта товаров?
Да. Нормативно-правовые акты Национального банка не содержат запрета по покупке иностранной валюты юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями для проведения авансовых платежей.Разрешается ли физическим лицам инвестировать за границу через иностранного брокера (посредника)?
Да. Такие операции должны осуществляться в пределах электронной лимита (100 тыс евро на календарный год) и с учетом ограничений на осуществление инвестиций в определенные зарубежные страны.Сколько долларов можно покупать и вывозить?
За день можно делать переводы, покупать валюту на сумму 400 тыс. грн в эквиваленте. А за границу можно вывезти до 10 тыс. евро. Если нужно больше, нужно предоставить документы, которые подтверждают происхождение средств.
Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую банк не собирается пересекать.
Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.