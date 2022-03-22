Гибралтар арестовал яхту российского миллиардера Пумпянского – он находится под санкциями

Власти британской заморской территории Гибралтара задержали суперяхту, которая, как предполагается, принадлежит российскому миллиардеру, владельцу крупнейшего в стране производителя стальных труб "Трубная металлургическая компания" Дмитрию Пумпянскому. Он находится под санкциями Великобритании и ЕС, которые были наложены на российских олигархов в связи с вторжением России в Украину.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что 72-метровое судно Axioma принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов под названием Pyrene Investments. В статье, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках Panama papers, Пумпянский назван бенефициаром холдинга.

Кроме того, владедьцем яхты его также называют и авторитетные издания. В частности, Forbes и Superyacht Fan.

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В свою очередь, правительство Гибралтара подтвердило арест Axioma. Там отметили, что сделано это было "по запросу ведущего международного банка". Впрочем, исходят ли претензии кредиторов к самому судну или его владельцу, не уточняется.

Ранее же испанские власти арестовали 135-метровую яхту главы "Роснефти" Игоря Сечина стоимостью в 600 млн долларов. Он знаком с президентом РФ Владимиром Путиным еще с 1980-х и считается одним из самых приближенных к нему чиновников.

Кроме того, в итальянском порту Marina di Carrara обнаружили яхту президента РФ Владимира Путина "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов. По данным команды оппозиционера Алексея Навального, ее обслуживанием занимается Федеральная служба охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента России.

Как сообщал OBOZREVATEL, находящийся под санкциями российский олигарх Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Одна из них уже прибыла в порт города Бодрум на юго-западе страны, где ее швартовку блокировали украинцы, а еще одна – в пути.

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