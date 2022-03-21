Российский олигарх Абрамович прячет свои яхты в Турции – украинцы блокируют швартовку

Находящийся под санкциями российский олигарх Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Одна из них уже прибыла в порт города Бодрум на юго-западе страны, где ее швартовку блокировали украинцы, а еще одна – в пути.

Об этом свидетельствуют данные слежения за судном, зафиксированные 21 марта. Согласно им, в Бодрум прибыла 140-метровая суперъяхта MY Solaris, которая ходит под бермудским флагом и ранее пребывавала в Черногорском порту Тиват.

Примечательно, что следуя в Турцию, яхта старательно огибала воды стран-членов Европейского Союза. Причина – введенные ими штрафные меры против Абрамовича, из-за которых судно может быть арестовано.

Видео дня

Тем не менее, проблемы настигли яхту российского олигарха уже в самой Турции. Группа из 11 украинских яхтсменов из Одесской области, блокировала ее швартовку. Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook отец одного из спортсменов Вячеслав Мадонич.

По информации "Суспильного", блокирование остановилось лишь после вмешательства береговой охраны Турции. Она заявила, что акция является незаконной и потребовала остановить ее.

В то же время, по данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича – Eclipse – в настоящее время проходит мимо греческого острова Крит. 160-метровое судно стоимостью около 500 млн долларов тоже направляется в сторону Турции.

Ранее же испанские власти арестовали 135-метровую яхту главы "Роснефти" Игоря Сечина стоимостью в 600 млн долларов. Он знаком с президентом РФ Владимиром Путиным еще с 1980-х и считается одним из самых приближенных к нему чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском порту Marina di Carrara обнаружили яхту президента РФ Владимира Путина "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов. По данным команды оппозиционера Алексея Навального, ее обслуживанием занимается Федеральная служба охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента России.

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