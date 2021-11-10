Фермер бесплатно раздает тонны "некрасивых" овощей – не подходят под стандарты супермаркетов

Фермер в Германии устроил бесплатную раздачу нескольких тонн "некрасивых" овощей. Из-за своей формы они не подходят под стандарты супермаркетов и, следовательно, он не может их продать.

При этом, по информации Deutsche Welle, сам фермер винит в том, что ему пришлось бесплатно раздать овощи, не торговые сети, а покупателей. Ведь они хотят видеть на прилавках ровные и субъективно красивые плоды.

"Тонны батата, тысячи тыкв и горы прочих овощей ждут тех, кто придет и заберет их бесплатно, на поле. Все эти овощи – некондиционные: они не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами", – говорится в материале.

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При этом подчеркивается: даже собирая бесплатные овощи на поле люди ведут себя, как в магазине. Каждый старается найти плод посвежее и покрасивее.

Общее подорожание товаров в Украине по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).

Больше всего за год подорожала коммуналка – на 18,8%. Меньше всего – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они стали дороже всего на 4%. Общая же картина подорожания товаров в Украине такова:

продукты питания и безалкогольные напитки – 13,6%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 9,9%;

услуги ЖКХ – 18,8%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 4%;

транспорт – 11,8%;

связь – 4,8%;

отдых и культура – 2,9%;

образование – 16,9%;

рестораны и гостиницы – 7,9%;

различные товары и услуги – 7,7%.

По сравнению же с сентябрем 2021 года, в октябре общее подорожание продуктов составило 0,9%. Больше всего в цене выросли овощи – на 10,6%. Далее идут:

хлеб – 2,4%;

молоко – 1,9%;

масло – 1,9%

хлеб и хлебопродукты – 1,8%;

творог и сыр – 1,5%;

яйца – 1,1%;

мясо и мясопродукты – 1,1%;

макаронные изделия – 0,8%;

рыба и продукты из рыбы – 0,4%.

Впрочем, кое-что и подешевело. К примеру, сахар стал дешевле на 3,1%. А кроме того:

масло подсолнечное сбавило в цене на 1,6%;

фрукты – на 6,6%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина испытывает серьезные проблемы из-за уменьшения поголовья коров – по прогнозам, "запасов" осталось на полтора года. Решить этот вопрос могут с помощью ввоза животных из Австрии.