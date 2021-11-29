"Евробляхеры" начали добровольно отдавать свои машины государству

"Евробляхер" отказался от своей машины в пользу государства. Сделал он это с целью избежания огромного штрафа за нерастаможку авто.

Произошло это 26 ноября, сообщает "Авто Евро Сила". Автомобиль был передан в одну из воинских частей для перевозки курсантов.

"Этот мужчина один из первых обратился в "Авто Евро Силу", чтобы растаможить свой автомобиль, но его грузовик не подпадал под льготное растаможивание. Однако от штрафов это его не освобождает. Теперь это транспортное средство будет передано на благотворительность, в частности, в одну из воинских частей для перевозки курсантов", – говорится в сообщении.

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Срок действия временных законов об упрощенной процедуре растамаживания автомобилей на еврономерах закончился 10 ноября. Кроме льгот для авто, ввезенных до 2021 года, они предусматривали отсрочку штрафов для всех "евробляхеров".

Теперь минимальный штраф за нерастаможенное авто в Украине составляет 8,5 тыс. грн. В случае существенного превышения сроков транзита или временного ввоза на еврономерах сумма может возрасти до 170 тыс. грн.

Помимо этого предусмотрено и более суровое наказание. Речь идет о конфискации автомобиля.

Впрочем, находятся и те, кто подходят к решению вопроса радикально. Не желая легализовать авто по полной цене (или же вывозить его обратно за границу), люди просто сжигают машины. При чем, называют это протестом.

"История этой "евробляхи" окончена. Это – мой протест власти", – заявил собственник машины, снимая на видео (позже опубликованном "Авто Евро Силой") ее сожжение.

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