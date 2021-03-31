Ермак назвал размер своей зарплаты за год. Декларация

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак за 2020 год официально заработал заработал 475 536 гривен (из которых на должности главы Офиса Владимира Зеленского – 444 539).

В среднем в месяц Ермак получал около 39 тысяч. Соответствующие данные опубликованы в финансовом отчете чиновника за прошедший год. Он появился в Едином государственном реестре деклараций 31 марта.

Глава Офиса президента получил 8 944 гривны страховых выплат, 5 000 гривен от отчуждения ценных бумаг, 1 835 гривен зарплаты в ООО "Международная юридическая компания" и 10 347 гривен зарплаты на должности по совместительству в той же компании.

Он задекларировал 226 862 гривны на банковских счетах, а также 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро.

Недвижимость Ермака – это квартира площадью 107,8 кв.м, приобретена еще в ноябре 2005 года. За нее он должен выплатить кредит, остаток обязательств – 2 643 412 гривны.

У Ермака также задекларирован единственный автомобиль – Mercedes-Benz 2019 года выпуска.

Отдельные данные из декларации главы ОП:

Как писал OBOZREVATEL: