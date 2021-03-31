Єрмак назвав розмір своєї зарплати за рік. Декларація

Керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак за 2020 рік офіційно заробив заробив 475 536 гривень (з яких на посаді глави Офісу Володимира Зеленського – 444 539).

У середньому на місяць Єрмак отримував близько 39 тисяч. Відповідні дані опубліковано у фінансовому звіті чиновника за минулий рік. Він з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 31 березня.

Глава Офісу президента отримав 8944 гривні страхових виплат, 5000 гривень від відчуження цінних паперів, 1835 гривень зарплати в ТОВ "Міжнародна юридична компанія" та 10 347 гривень зарплати на посаді за сумісництвом у тій же компанії.

Він задекларував 226 862 гривні на банківських рахунках, а також 153 тисячі доларів і 50 тисяч євро.

Нерухомість Єрмака – це квартира площею 107,8 кв.м, придбана ще в листопаді 2005 року. За неї він повинен виплатити кредит, залишок зобов'язань – 2 643 412 гривень.

У Єрмака також задекларовано єдиний автомобіль – Mercedes-Benz 2019 року випуску.

Окремі дані з декларації глави ОП:

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