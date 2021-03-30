У Байдена заявили, что 'оживят' отношения с Украиной для поддержки Зеленского

Соединенные Штаты Америки намерены поддержать президента Украины Владимира Зеленского путем "оживления" партнерства с нашей страной.

Об этом говорится в заявлении Белого дома после телефонной беседы главы Офиса президента Андрея Ермака с советником президента США Джейкобом Салливаном.

Отмечается, что США намерены возобновить партнерство в поддержку плана Зеленского в борьбе с коррупцией и помочь в реализации реформ.

"Он (Салливан – Ред.) также передал приверженность администрации Байдена оживлению нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которая обеспечивает правосудие, безопасность и процветание народа Украины", – говорится в релизе.

В Белом доме также высказались о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Ранее глава ОП Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником главы США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном обсудил оккупированные Донбасс и Крым, реформы в Украине, сотрудничество двух стран и другие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США назвали условия для телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского.