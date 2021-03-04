Зеленский подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки: что изменится

Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 марта, подписал закон, предусматривающий введение в Украине электронных трудовых книжек и их использование для подтверждения стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и т.п.

Речь идет о Законе № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Документ также регулирует вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Таким образом, украинцы смогут оформить выплату без личного обращения с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

"Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматриваетя постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", – отметили в ОП.

В стране установлен пятилетний переходный период (будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная). За это время в Государственный реестр должны внести сведения из "традиционных" трудовых.

Пресс-служба Офиса президента указала, что закон:

позволит уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота;

упростит доступ к информации о стаже для назначения выплат по общеобязательному государственному соцстрахованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности;

упростит учет данных об образовании, квалификации, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям;

устранит возможные риски и негативные последствия утери трудовой, ее повреждения, фальсификации, внесения недостоверных сведений.

Напомним, народные депутаты Верховной Рады проголосовали за эту инициативу 5 февраля. Авторы закона ранее пояснили, зачем в Украине реформа учета трудовой деятельности работника.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно. Для этого на электронном портале Пенсионного фонда функционирует сервис под названием "Пенсионный калькулятор".