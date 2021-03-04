Украинцы могут рассчитать пенсию самостоятельно: как работает "пенсионный калькулятор"

Полина Коваленко
Полина Коваленко
Личные финансы
8,0 т.
Как работает пенсионный калькулятор

Украинцы могут рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно. Для этого на электронном портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) функционирует сервис под названием "Пенсионный калькулятор".

О том, кто может воспользоваться сервисом, и по какому принципу он работает, Фонд рассказал на своей официальной странице в Facebook. В ведомстве уверяют, что электронный сервис удобный и понятный в действии, благодаря чему каждый желающий может рассчитать размер своей будущей пенсии.

Как работает "Пенсионный калькулятор"

Величина пенсии зависит от текущих показателей зарплаты, страхового стажа и доплат за сверхурочную работу. При этом страховой стаж и заработная плата исчисляются на основе данных, которые содержатся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Информацию о страховом стаже, приобретенном до 1 января 2004 года, можно внести самостоятельно. В данном случае имеется ввиду информация о периодах работы и других периодах, которые учитываются при назначении пенсий.

Пенсионный калькулятор

ПФУ

По результатам вычисления на основании внесенных показателей предоставляется расчет пенсии, размер которой указан в текущих ценах исходя из предположения, что размер заработной платы будет таким, как при расчете "Пенсионным калькулятором". Кроме того, сервис также определяет право на назначение пенсии и дату, с которой такое право возникнет.

Для того, чтоб воспользоваться "Пенсионным калькулятором", надо войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи. В таком кабинете хранится вся информация о его пользователе, доступ к которой запрещен сторонним лицам.

Получить электронную цифровую подпись на данный момент можно:

  • у квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (полный список есть здесь);

  • в личном кабинете "Приват24" или в отделении банка — для клиентов ПриватБанка услуга бесплатная;

  • в информационно-справочном департаменте Государственной налоговой службы и аккредитированном центре сертификации ключей Министерства внутренних дел — бесплатно.

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