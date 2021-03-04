Украинцы могут рассчитать пенсию самостоятельно: как работает "пенсионный калькулятор"

Украинцы могут рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно. Для этого на электронном портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) функционирует сервис под названием "Пенсионный калькулятор".

О том, кто может воспользоваться сервисом, и по какому принципу он работает, Фонд рассказал на своей официальной странице в Facebook. В ведомстве уверяют, что электронный сервис удобный и понятный в действии, благодаря чему каждый желающий может рассчитать размер своей будущей пенсии.

Величина пенсии зависит от текущих показателей зарплаты, страхового стажа и доплат за сверхурочную работу. При этом страховой стаж и заработная плата исчисляются на основе данных, которые содержатся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Информацию о страховом стаже, приобретенном до 1 января 2004 года, можно внести самостоятельно. В данном случае имеется ввиду информация о периодах работы и других периодах, которые учитываются при назначении пенсий.

Пенсионный калькулятор ПФУ

По результатам вычисления на основании внесенных показателей предоставляется расчет пенсии, размер которой указан в текущих ценах исходя из предположения, что размер заработной платы будет таким, как при расчете "Пенсионным калькулятором". Кроме того, сервис также определяет право на назначение пенсии и дату, с которой такое право возникнет.

Для того, чтоб воспользоваться "Пенсионным калькулятором", надо войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи. В таком кабинете хранится вся информация о его пользователе, доступ к которой запрещен сторонним лицам.

Получить электронную цифровую подпись на данный момент можно:

у квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (полный список есть здесь);

в личном кабинете "Приват24" или в отделении банка — для клиентов ПриватБанка услуга бесплатная;

в информационно-справочном департаменте Государственной налоговой службы и аккредитированном центре сертификации ключей Министерства внутренних дел — бесплатно.

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