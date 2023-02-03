Цены на лук пробили психологическую отметку: сколько стоит килограмм

В Украине выросли цены на лук. По состоянию на 3 февраля, репчатый продают в среднем по 40,02 грн/кг, что более чем на 5 грн превышает среднемесячную цену января в 34,89 грн и почти на 10 грн декабря-2022 – в 32,64 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов репчатый лук продают по (за 1 кг):

Auchan – 36,8 грн;

Novus – 36,89 грн;

Megamarket – 47,9 грн;

Varus – 38,5 грн.

Дорожает же этот овощ 3 месяц подряд – последнее удешевление было в ноябре-2022, когда цена опустилась с 33,6 грн/кг до 32,!4 грн/кг. Далее же был только рост:

декабрь-2022 – 32,64 грн/кг;

январь-2023 – 34,89 грн/кг;

февраль – 39,6 грн/кг (данные на 1 число. После этого цены выросли еще на 42 коп.).

Рекордные цены

В то же время аналитики проекта EastFruit сообщают, что нынешняя стоимость лука является "рекордной за всю историю независимости Украины". А по сравнению с прошлым годом отпускные цены его выросли в среднем в 4 раза.

"Масла в огонь подлили также постоянные перебои с электроэнергией, из-за которых оказалась непригодной значительная часть лука в хранилищах. Именно поэтому сегодня участники рынка говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке", – отмечают они.

При этом эксперты подчеркивают: рассчитывать на поставку импортного лука не стоит. Причина – большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также пересчитали цены на рыбу. К примеру, по состоянию на 2 февраля, килограмм сельди слабосоленой стоил 152,6 грн, что почти на 22 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 130,93 грн.

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