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Цены выросли на все: украинцам приходится платить больше за еду, транспорт и многое другое

Роман Костюченко
Личные финансы
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Цены выросли на все

В Украине подорожали все группы товаров и услуг – за период с января-2022 по январь-2023 цены выросли на 26%. Больше всего – на транспорт, на 41%. Меньше всего – на одежду и обувь, на 3%. Из еды же больше всего выросли в цене фрукты – сразу на 77%, а также яйца – на 73,3%.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается, что существенно подорожали также:

  • продукты питания и безалкогольные напитки – на 33%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 27,8%.

Более чем на 20% повысились цены целого ряда товаров и услуг. В частности:

  • рестораны и отели подорожали на 23,4%;
  • алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,5%;
  • здравоохранение – на 20,7%.

Также значительно выросли в цене отдых и культура – на 16,4%. А кроме того:

  • различные товары и услуги – на 19,1%;
  • связь – на 13,3%;
  • образование – на 9,3%.

А вот стоимость коммуналки подорожала не критически. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли в цене на 5,3%.

Как подорожала еда

Из продуктов питания больше всего в цене прибавили фрукты – сразу 77%. Не намного "отстали" яйца, подорожавшие сразу на 73,3%.

Также значительно віросли цені на рыбу и продукты из рыбы – на 45,5%. Далее идут:

  • овощи – 34%;
  • сахар – 31,8%;
  • масло – 29,1%;
  • хлеб и хлебопродукты – 28,8%;
  • макаронные изделия – 27,2%;
  • сыр и творог – 24,8%;
  • мясо и мясопродукты – 24,1%;
  • хлеб – 21,5%;
  • молоко – 19,3%;
  • масло подсолнечное – 15,6%.

Как изменились цены за месяц

За месяц же – с декабря-2022 по январь-2023 – цены в Украине изменились не так критически. Рост составил всего 0,8%. В частности:

  • продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;
  • алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;
  • коммуналка – на 0,1%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;
  • здравоохранение – на 1,2%;
  • связь – на 1%;
  • отдых и культура – на 0,4%;
  • образование – на 1,1%;
  • рестораны и отели – на 1,6%;
  • различные товары и услуги – на 1,8%.

Впрочем, кое-что и подешевело. Так:

  • больше всего прибавивший в цене за год транспорт на 0,1%;
  • одежда и обувь – на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ тем временм рассказали, что фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Там утверждают: без этого прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%.

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