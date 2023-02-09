Цены выросли на все: украинцам приходится платить больше за еду, транспорт и многое другое
В Украине подорожали все группы товаров и услуг – за период с января-2022 по январь-2023 цены выросли на 26%. Больше всего – на транспорт, на 41%. Меньше всего – на одежду и обувь, на 3%. Из еды же больше всего выросли в цене фрукты – сразу на 77%, а также яйца – на 73,3%.
Об этом сообщает Госстат. Отмечается, что существенно подорожали также:
- продукты питания и безалкогольные напитки – на 33%;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 27,8%.
Более чем на 20% повысились цены целого ряда товаров и услуг. В частности:
- рестораны и отели подорожали на 23,4%;
- алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,5%;
- здравоохранение – на 20,7%.
Также значительно выросли в цене отдых и культура – на 16,4%. А кроме того:
- различные товары и услуги – на 19,1%;
- связь – на 13,3%;
- образование – на 9,3%.
А вот стоимость коммуналки подорожала не критически. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли в цене на 5,3%.
Как подорожала еда
Из продуктов питания больше всего в цене прибавили фрукты – сразу 77%. Не намного "отстали" яйца, подорожавшие сразу на 73,3%.
Также значительно віросли цені на рыбу и продукты из рыбы – на 45,5%. Далее идут:
- овощи – 34%;
- сахар – 31,8%;
- масло – 29,1%;
- хлеб и хлебопродукты – 28,8%;
- макаронные изделия – 27,2%;
- сыр и творог – 24,8%;
- мясо и мясопродукты – 24,1%;
- хлеб – 21,5%;
- молоко – 19,3%;
- масло подсолнечное – 15,6%.
Как изменились цены за месяц
За месяц же – с декабря-2022 по январь-2023 – цены в Украине изменились не так критически. Рост составил всего 0,8%. В частности:
- продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;
- алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;
- коммуналка – на 0,1%;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;
- здравоохранение – на 1,2%;
- связь – на 1%;
- отдых и культура – на 0,4%;
- образование – на 1,1%;
- рестораны и отели – на 1,6%;
- различные товары и услуги – на 1,8%.
Впрочем, кое-что и подешевело. Так:
- больше всего прибавивший в цене за год транспорт на 0,1%;
- одежда и обувь – на 5,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ тем временм рассказали, что фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Там утверждают: без этого прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%.
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