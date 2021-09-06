Доходы украинцев проверяют по-новому. Вот, кто не сможет купить квартиру и открыть счет в банке

В Украине с 1 сентября ввели новые правила Государственного финансового мониторинга, в результате после крупных расходов будут проверять легальные источники доходов. Это может привести к тому, что часть украинцев не сможет открыть крупный счет в банке или купить квартиру.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, такие нововведения предусмотрены принятым Министерством финансов указом. Государственный финмониторинг получает информацию от нотариусов, банков, информационным и справочным системам.

Проще говоря, если вы декларируете доход в 10 тысяч гривен, то расходы на 3 млн грн могут не пройти государственный финансовый мониторинг. Тогда придется искать подтверждения, каким образом и где вы заработали деньги, которые сейчас хотите потратить.

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По новым правилам, Госфинмониторинг проверит:

соответствуют ли расходы задекларированным доходам, содержанию деятельности участника сделки;

нет ли у участников операции связей с депутатами, чиновниками, или членами их семей, связанными с ними лицами.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, зачем Украине нужна нулевая декларация и какие есть риски. В частности, без доверия к правоохранительным органам некоторые украинцы могут побояться законно декларировать скрытое имущество.