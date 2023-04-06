Более ста россиян прячут свои яхты в Черногории: опубликован список

Из зарегистрированных в Черногории 363 яхт почти треть находится в собственности россиян. На граждан РФ записаны 111 яхт.

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Об этом свидетельствуют данные реестра Администрации морской безопасности и управления портами Черногории. Документ регулярно обновляется (полный файл – ниже на этой странице), однако ранее в нем не указывалось гражданство владельцев яхт.

В свежем перечне, среди прочих, значится Иван Сибирев. Российский бизнесмен с таким же именем и фамилией является экс-директором "Стройтранснефтегаза", одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома". По данным реестра, Сибирев владеет 18-метровой яхтой "Анастасия".

При этом Черногория в 2023 году закрыла программу "золотых паспортов", действовавшую в стране с 2019 года. Первым обладателем такого паспорта был именно россиянин, и программа в целом пользовалась популярностью в РФ.

Политика Черногории изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину. В рамках санкций в Черногории начали замораживать недвижимость и другие активы россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, также десятки российских бизнесменов прячут свои яхты от санкций в Турции. В списке – крупнейшие олигархи, бывшие сотрудники КГБ, владельцы российских аэропортов, нефтедобывающих компаний.

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