Банкоматы ПриватБанка дают сбои: отключился, но деньги с карты списал

Украинцы жалуются на сбои в работе банкоматов ПриватБанка. Они списывают деньги с карты, но вместо того, чтобы выдать наличку, на экране появляется информация о технической ошибки или же аппарат перезагружается.

Это следует из данных профильного портала Минфин. Здесь клиенты описывают проблемы. а сотрудники банка дают рекомендации. Всего за несколько недель собралась целая череда жалоб на работу банкоматов.

"Я снимал 3 тыс. грн в банкомате, расположенном в магазине "Україночка" бул. Шевченко, дом 24. Во время подготовки денег в банкомате он отключился и денег не выдал. После включения банкомат выдал мне мою карточку, но денег не выдал", – рассказывает клиент.

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После аппарат перезагрузился. Уже отойдя от банкомата, украинец проверил информацию с помощью Приват24 и обнаружил. что деньги с карты были сняты.

Что посоветовали в банке: подать заявку, пройти идентификацию и в случае, если сбой будет подтвержден, получить свои средства.

Другой случай произошел с клиенткой банка, которая хотела снять часть средств в банкомате "Привата". Девушка попыталась получить 4 тыс. грн, банкомат их списал, но выдал всего 2 тыс. "Теперь мне не за что жить, потому что банкомат "съел" мои деньги", – рассказала она.

Еще один случай произошел с клиентом, который попытался снять 14 тыс. грн. Банкомат также выдал ошибку, средства списал и наличку не выдал. Вернуть их пообещали только через сутки, а так как деньги нужны были срочно, пришлось снимать средства с кредитной карты и платить комиссию.

Есть несколько причин, по которым банкомат может выдать ошибку: замялась купюра, произошел сбой системы. В таких случаях нужно обратиться по номеру телефона, который указан на банкомате. Важно также сразу же не отходить от аппарата. Возможно, на самом деле деньги находятся в специальной насадке, которую устанавливают в окно выдачи средств мошенники.

Перед тем, как пользоваться банкоматом. нужно внимательно его осмотреть, убедиться, что нет съемных элементов. Также, вводя пин-код, клавиатуру нужно прикрывать рукой (иногда на банкоматы устанавливают камеры, чтобы подсмотреть чужие пароли).

Как ранее писал OBOZREVATEL, также есть проблемами и с терминалами – они принимают деньги при пополнении карты, однако не зачисляют их на счет. Как написал один из клиентов финучреждения, терминал "забрал" 51 800 грн, однако на карту средства так и не поступили.