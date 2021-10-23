Терминалы ПриватБанка забирают деньги, но не пополняют счет: что делать

Клиенты ПриватБанка жалуются на том, что после внесения в терминал средств для пополнения карты автомат выдает ошибку. Чтобы вернуть средства, необходимо обращаться в службу поддержки финучреждения.

Сразу несколько таких жалоб разместили на специализированном форуме "Минфин". Так, украинец через терминал "Привата" пытался перевести средства на свою карту другого банка. Но после проведения операции появилось сообщении с просьбой обратиться в службу поддержки, а деньги на карту так и не поступили.

"Телефон подтвердил, сделал все правильно, но вместо денег на карту на экране терминала написала, чтобы звонил по номеру 3700. Звонил раз 10, но свободных операторов нет. Как мне вернуть свои деньги", – возмутился клиент.

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"Специалисты могут подать заявку на возврат средств. Чтобы убедиться в том, что средства будут возвращены именно тому, кто вносил их в терминал, возврат осуществляется на карту ПриватБанка или на номер телефона", – пояснили в финансовом учреждении. При этом на телефон вернут деньги только в том случае, если сумма не превышает 5 тыс. грн.

Еще один клиент банка рассказывает: после пополнения счета на экране появилась надпись, что терминал купюры не принимает. От оператора колл-центра "Привата" клиент получил инструкцию: завершить операцию и в течение 24 часов деньги появятся на счету. Однако в личном кабинете появилась другая информация: отобразилась заявка и сроки ее рассмотрения – до 14 дней.

Один из клиентов ПриватБанка отметил, что внес в терминал более 23 тысяч гривен. Соответствующие средства он разместил для расчетов по кредитам.

Деньги необходимо было внести до 25 числа, чтобы не платить проценты. Однако банк не засчитал их и выдал ошибку. В результате у людей появляется риск нарваться на штрафы от финучреждения.

Правильный вариант: прямо возле терминала обратиться в службу поддержка банка. Финучреждение должно принять заявку и сообщить о времени, в течение которого проблему должны решить.

Например, как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин, среди которых технический сбой (если купюру мнется и мешает выдавать наличку).