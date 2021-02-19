Банкиры рассказали, как и где надежнее всего хранить деньги и ценности

Наверное, каждому знакомо чувство тревоги за сохранность своих денег, важных документов и семейных реликвий. Мы поинтересовались у экспертов Идея Банка, как лучше и надежнее всего хранить средства и ценные вещи в наше неспокойное время.

Первое, что приходит на ум большинству, когда поднимается вопрос о сохранности денег – банковский депозит. Несмотря на то, что в последний год украинские банки несколько снизили ставки, все же этот способ остается самым надежным для тех, кто стремится сохранить и приумножить средства. Если вы точно знаете свои планы, как и когда вам понадобятся деньги, можете разместить депозит на любой срок под наиболее выгодный процент. К примеру, в Идея Банке самый популярный депозит среди клиентов – "Доходный": на 9 месяцев, со ставкой 9,25% при размещении от 100 тыс. грн.

Прежде чем доверять свои средства банку, надо определить его надежность и прибыльность. В этом помогут специальные рейтинги надежности и официальные данные финансовой отчетности.

Но что делать, если хранить нужно нечто большее, чем деньги: семейные реликвии, драгоценности, важные документы, драгоценные металлы? Ну или просто наличные деньги, например, в валюте, которые вы намерены в скором времени использовать и не видите смысла открывать депозит? Этот вопрос особенно актуален сегодня, когда квартирные мошенники не дремлют, а охранные компании не всегда успевают приехать вовремя.

В этом случае банкиры напоминают о простом и надежном способе хранения ценностей: депозитарных ячейках. Они находятся непосредственно в отделении банка, в специально оборудованном помещении для них отдельно организован ряд охранных мер: бронированные шкафы, замки, шифры, круглосуточная охрана и пр. Все это в строгом соответствии с требованиями регулятора – Национального банка.

Несмотря на ряд исключений (наркотики, оружие и т.д.) вы можете хранить в ячейке все ценное для вас, что туда помещается.

Стоимость аренды, как правило, отличается в разных городах – и в столице, конечно же, дороже. При этом даже в Киеве время от времени возникает дефицит и свободную ячейку найти бывает непросто. К счастью, время от времени банки открывают новые отделения с депозитариями, где есть свободные ячейки.

Так, недавно Идея Банк организовал для своих клиентов депозитарий в Киеве на проспекте Победы, 106/2. Детальнее об условиях и тарифах узнавайте здесь или по телефону 050 373 3564.

На данный момент в этом отделении есть хороший выбор ячеек по размеру, кроме того, доступны акционные условия аренды. Чем длиннее срок аренды – тем дешевле.