Авто, яхты, самолеты: Финляндия арестовала российские активы на €187 млн

В Финляндии заморозили российские активы почти на €200 миллионов. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что речь идет о недвижимости, акциях, автомобилях, яхтах, самолетах.

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Об этом пишет Yle.fi. Как отмечается, введенные Западом санкции уже привели к тому, что российские олигархи обеднели на десятки миллиардов.

По данным аналитиков, самые богатые люди из страны-агрессора потеряли $95 млрд в прошлом году из-за ограничительных мер.

Больше всех "стал беднее" бывший владелец футбольной команды "Челси" Роман Абрамови – его состояние сократилось почти на 60%.

В общем Европейский Союз включил в свой санкционный список более 1300 граждан РФ.

В Финляндии самый известный российский олигарх из этого списка ЕС – Геннадий Тимченко. Он является одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena).

Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило российские активы на сумму €187 млн.

"Это недвижимость, акции, авто, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – пояснил начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.

Отметим, что ранее Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича. Речь идет о $26 млн его компании Granite Capital Holdings Ltd. Это первый случай использования страной полномочий по конфискации активов, принадлежащих подсанкционным лицам.

Хотя известно, что российский олигарх за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину переписал на детей миллиардные трасты. А издание Forbes обнаружило у Абрамовича еще 10 яхт и судов, из-за чего их общее количество достигло 16.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас США преследуют тех, кто помогает российским олигархам скрыться от санкций. Недавно из-за Виктора Вексельберга американский Окружной суд вынес первый приговор об аресте.

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