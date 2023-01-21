США преследует тех, кто помогает российским олигархам спрятаться от санкций: из-за Вексельберга произошел первый арест

Окружной суд США в округе Колумбия обвинил Владислава Осипова (гражданин РФ и Швейцарии) и Ричарду Мастерсу (гражданин Великой Британии) в попытках скрыть роскошную яхту Tango российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью 90 млн долларов. Яхту из-за санкций должны были арестовать, однако обвиняемые сделали все, чтобы скрыть актив.

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Об этом сообщает Минюст США, Соединенные Штаты потребовали, чтобы Королевство Испании временно арестовало Мастерса с целью экстрадиции. Арест был произведен испанской гражданской гвардией 20 января. Ордер на арест Осипова не выдан.

Согласно обвинительному акту, несмотря на санкции США, введенные против Вексельберга в апреле 2018 года, Осипов и Мастерс способствовали работе Tango, используя американские компании и финансовую систему США, пытаясь запутать причастность Вексельберга к судну.

Помимо яхты, США также наложили санкции на самолет олигарха с бортовым номером P4-MIS. Виктор Вексельберг – владелец компании "Ренова" и один из самых богатых россиян. Он зарабатывает за счет природных ископаемых в РФ, считается приближенным к Путину олигархом.

Отметим, российские олигархи прячут свои яхты от ЕС, США и других стран, перевозят их в юрисдикцию "дружественных России" стран. В некоторых случаях им приходится фактически прятать имущество. К примеру, Италия объявила в розыск российского олигарха Дмитрия Мазепина, чья яхта исчезла из порта на Сардинии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ выяснили, что Путин приобрел свои несметные богатства за счет помощи российских олигархов. Однако позже глава Кремля решил полагаться не на миллиардеров, а на военных.

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