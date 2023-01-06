Абрамович за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину переписал на детей миллиардные трасты – The Guardian

Трасты, в которых хранятся миллиарды долларов активов российского олигарха Романа Абрамовича, реорганизовали, чтобы передать бенефициарную собственность его детям. Это было сделано за три недели до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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Утечка файлов, с которыми ознакомилась газета The Guardian, свидетельствует о том, что 10 секретных офшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года. Отметим, что именно после российского вторжения в Украину против миллиардера были введены санкции.

Кардинальная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась спустя всего несколько дней после того, как правительства угрожали ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения России. Обнародованные документы вызывают вопрос о том, были ли сделаны изменения в трасты с целью защитить огромное состояние олигарха от угрозы замораживания активов.

Анализ показывает, что поправки сделали семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, имеющих активы на сумму не менее $4 млрд. Однако общая стоимость может быть намного выше.

Эксперты по вопросам санкций заявили, что масштабная реорганизация трастов может усложнить усилия по применению санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, ранее считавшиеся собственностью Абрамовича.

Эти разоблачения, вероятно, вызовут вопрос, следует ли замораживать активы детей Абрамовича. В отличие от членов семей некоторых ближайших советников диктатора Владимира Путина, многие попавшие под санкции семьи олигархов избежали ограничений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, еврокомиссар Дидье Рейндерс официально предложит министрам ЕС способ конфискации активов российских олигархов в Евросоюзе. Предполагается, что будут изыматься средства на основании уголовных обвинений в обходе санкций.

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