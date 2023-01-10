Forbes: у российского олигарха Абрамовича обнаружили еще 10 яхт и морских судов на $427 млн

У находящегося под санкциями российского олигарха Романа Абрамовича обнаружили еще десять яхт и судов. В результате этого их общее количество достигло 16.

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Ними он владеет через офшорные компании и трастовые фонды. Об этом сообщает американский журнал Forbes, ссылаясь на документы от Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Восемь из найденных судов являются малыми судами, которые, согласно просочившимся документам, используются для обслуживания 163-метровой яхты Eclipse, которую Абрамович построил в 2010 году, стоимостью $427 миллионов.

Eclipse в настоящее время пришвартована в турецком порту Бодрум вместе с еще тремя яхтами Абрамовича - 140-метровой Solaris стоимостью 475 миллионов долларов, 55-метровой Halo стоимостью 38 миллионов долларов и 67-метровой Garcon стоимостью 20 миллионов долларов, которая стоит на якоре поблизости, вдоль западного средиземноморского побережья Турции.

Помимо восьми вспомогательных судов просочившиеся документы также показывают, что Абрамович владеет моторной лодкой Bluegame под названием Umbra A , стоимость которой в годовом отчете за 2016 год оценивалась примерно в 1 миллион долларов.

Самой ценной из ранее не зарегистрированных яхт является 24-метровая яхта Kewpie стоимостью около 3 миллионов долларов. Корабль зарегистрирован на Бермудских островах и в настоящее время находится на французской заморской территории Сен-Бартелеми, более известной как Сен-Бартс, где он пришвартован с начала ноября.

Поскольку Kewpie находится на территории Франции, а Абрамович – под санкциями ЕС, яхта рискует быть замороженной.

Кроме того, у олигарха уже больше года пришвартована 49-метровая яхта Sussurro стоимостью $11 млн во французском городе Ла-Сьота. Еще одна яхта, 50-метровая Aquamarine за $30 млн, вероятно, все еще находится в Нидерландах. По документам ею владеет фирма, расположенная на Британских Виргинских островах, которую Абрамович передал своему деловому партнеру Дэвиду Давидовичу после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, трасты, в которых хранятся миллиарды долларов активов российского олигарха Романа Абрамовича, реорганизовали, чтобы передать бенефициарную собственность его детям. Это было сделано за три недели до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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