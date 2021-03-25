Арахамия пообещал "похоронить" законопроект о принудительном трудоустройстве фрилансеров

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал "похоронить" законопроект №5054, который устанавливает признаки трудовых отношений между юрлицом и физическим лицом-предпринимателем.

"Мы точно сделаем так, что похороним этот законопроект в Верховной Раде. Это в моих компетенциях", – заявил Арахамия, передает НВ.

Народный депутат отметил, что может лично зарегистрировать десяток тысяч поправок к соответствующему проекту.

"Если будет там действительно трудно это сделать – я лично зарегистрирую десяток тысяч правок и мы это точно похороним в Верховной Раде", – сообщил Арахамия.

Он также добавил, что слышал жалобы от IT-компаний на то, что с одной стороны регистрация компаний в ДияCity является добровольной, а с другой – является "дамокловым мечом", висящем в виде законопроекта № 5054.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров одобрил одобрил документ относительно внедрения признаков трудовых отношений. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия" (№5054), который внесли в Верховную Раду 9 февраля 2021 года.

Ожидается, что его принятие будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине и легализации заработной платы и усилению защиты работников.

Согласно пояснительной записке, проект закона призван бороться с теми ситуациями, когда заинтересованные стороны "злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров в тех случаях, когда за всеми признаками лицо должно выполнять работу на условиях трудового договора".