Нардеп от "Голоса" Устинова скрыла доходы и сбережения мужа в декларации

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова не задекларировала зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что "член семьи не предоставил информацию".

Соответствующие данные указаны в ежегодном финансовом отчете, опубликованном на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. При этом нардеп сама не раз высказывалась за наказание политиков и чиновников, которые скрывают доходы.

"Соврал в декларации больше чем на 4 млн – садись за решетку", – писала она в одном из постов в соцсети.

Пост Устиновой, посвященный борьбе с коррупцией Facebook / Михаил Шнайдер

Алексей Яцюк и Александра Устинова Facebook-страница народного депутата

Как написал в Facebook журналист и блогер Михаил Шнайдер, Устинова "позиционирует себя как бесстрашного борца с коррупцией и критикует всех и вся за малейшие проступки".

Также он рассказал, что нардеп вместе с мужем в 2018 году переехала в США. Тогда в декларации она также не называла конкретную сумму доходов мужа.

"Половину 2020 года Александра проводит не в Украине, а в славном штате Техас. И пишет оттуда гневные посты о том, что политики не хотят возвращать посадки в тюрьму за ложь в декларации. Пишет... и не голосует ни за один антикоррупционный закон", – заявил Шнайдер.

Он указал, что в новой декларации (за 2020 год) ситуация повторилась.

Информация о народной избраннице itd.rada.gov.ua

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Украинский журналист Сергей Иванов предположил, что таким образом политик якобы могла специально скрыть сведения.

"Получается, что Устинова или не смогла уговорить мужа Яцюка предоставить ей информацию о его прибыли, сбережения и банковские счета, или, вероятнее, просто скрыла эти сведения от декларирования.

При этом, она декларирует и 141-метровую квартиру в Киеве, арендованную в США 73-метровую квартиру, автомобили и даже домашних животных, но скрывает состояние мужа", – написал журналист в блоге на "Цензор.НЕТ".

Отдельные разделы декларации Устиновой:

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее многие украинские топ-чиновники, госслужащие и политики обнародовали свои декларации за 2020 год: