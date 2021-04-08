Нардепка від "Голосу" Устінова приховала доходи та заощадження чоловіка в декларації

Народна депутатка з фракції "Голос" Олександра Устінова незадекларувала зарплату та грошові заощадження готівкою свого чоловіка Олексія Яцюка, посилаючись на те, що "член сім'ї не надав інформацію".

Відповідні дані вказані в щорічному фінансовому звіті, опублікованому на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції. Водночас нардепка сама не раз висловлювалася за покарання політиків і чиновників, які приховують доходи.

"Збрехав у декларації більше ніж на 4 млн – сідай за ґрати", – писала вона в одному з постів у соцмережі.

Пост Устінової, присвячений боротьбі з корупцією Facebook / Михайло Шнайдер

Олексій Яцюк і Олександра Устинова Facebook-сторінка народної депутатки

Як написав у Facebook журналіст і блогер Михайло Шнайдер, Устінова "позиціонує себе як безстрашного борця з корупцією і критикує всіх і вся за найменші провини".

Також він розповів, що нардепка разом із чоловіком у 2018 році переїхала до США. Тоді в декларації вона також не називала конкретну суму доходів чоловіка.

"Половину 2020 року Олександра проводить не в Україні, а в славному штаті Техас. І пише звідти гнівні пости про те, що політики не хочуть повертати посадки в тюрму за брехню в декларації. Пише... і не голосує за жоден антикорупційний закон" , – заявив Шнайдер.

Він вказав, що в новій декларації (за 2020 рік) ситуація повторилася.

Інформація про народну обраницю itd.rada.gov.ua

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Український журналіст Сергій Іванов припустив, що таким чином політикиня нібито могла спеціально приховати відомості.

"Виходить, що Устінова або не змогла вмовити чоловіка Яцюка надати їй інформацію про його прибутки, заощадження та банківські рахунки, або, ймовірніше, просто приховала ці відомості від декларування.

Водночас вона декларує і 141-метрову квартиру в Києві, орендовану в США 73-метрову квартиру, автомобілі та навіть домашніх тварин, але приховує статки чоловіка", – написав журналіст у блозі на "Цензор.НЕТ".

Окремі розділи декларації Устінової:

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше багато українських топчиновників, держслужбовців та політиків оприлюднили свої декларації за 2020 рік: