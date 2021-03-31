Квартира в Крыму и 22 млн доходов за год: опубликована новая декларация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи за 2020 год получили доходы в размере 22 млн 747 тыс. 791 гривен.

Соответствующие данные глава государства подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в среду, 31 марта. Ежегодная декларация президента опубликована на портале НАПК. Отметим, что за 2019-й Зеленские, согласно финансовому отчету, получили большую сумму – около 28,6 млн гривен.

В целом за прошедший год семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. гривен.

Доходы семьи украинского главы от продажи недвижимого имуществаи земельного участка в Иванковичах в 2020 году составили 13 млн 470 тыс. 600 гривен.

Зарплата президента за год – 336 тыс. (в среднем 28 тыс. гривен в месяц).

В то же время зарплата первой леди Украины Елены Зеленской в компании "Квартал 95" и роялти (деньги заиспользование патентов, авторских прав, франшиз, других видов собственности) – 952,9 тыс. (около 79 тыс. гривен в месяц).

Глава государства также задекларировал роялти на 4 млн 633 тыс. 832 гривен.

Доходы семьи Зеленского от предоставления имущества в аренду на территории Украины – 2 млн 673 тыс. 730. Семья президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 гривен.

Общая сумма доходов Зеленских в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 гривен, что более чем в два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период (19 млн 987 тыс. 136 гривен).

Президент задекларировал новый объект недвижимости – госдачу (на правах пользования) переезд на которую связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Президент владеет квартирой в Киеве площадью 254.5 кв. м., гаражом, местом для паркинга. В общей собственности семьи – еще две квартиры в столице.

Первая леди владеет квартирой в оккупированном Крыму (поселок Ливадия), а также паркоместом там. Подчеркнем: они были приобретены еще до аннексии, в 2013 году.

Семья владеет и большим нежилым помещением в столице площадью 337 кв. м.

Полный перечень объектов недвижимости, внесенных в декларацию:

Также Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, которые приносят главе страны роялти.

В 2020 году были зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. Их регистрация началась задолго до избрания Зеленского на пост президента.

Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок:

стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21 млн 390 тыс. гривен .

стоимость торговой марки "Слуга народа", которая также была оценена этой компанией "Большой четверки", – 11 млн 200 тыс. гривен.

В 2020 году сумма роялти составила 4 млн 633 тыс. 832 гривен и по сравнению с прошлым годом уменьшились.

О том, что было в декларации украинского лидера за 2019 год, можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке президента Украины с 12 до 16 звеньев. Также в документе были исключены некоторые случаи, когда глава государства по протоколу должен был носить знак президента.