Уволенный глава КСУ Тупицкий задекларировал недвижимость в Крыму и 3,7 млн доходов. Документ

Уволенный с должности главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий за 2020 год получил 3,715 млн гривен зарплаты (в среднем около 309,5 тыс. в месяц).

Данные об этом он внес в ежегодную декларацию, где также указал дом и два земельных участка в Крыму. Недвижимость у жены судьи также есть в Донецке. Отчет был опубликован 31 марта в Едином государственном реестре деклараций.

По месту работы Тупицкий заработал 3 млн 715 тыс. и получил 10 тыс. гривен помощи при рождении ребенка.

На банковских счетах у него 161 тыс. гривен, а наличными – 45 тыс. долларов и 130 тыс. гривен. У его жены Ольги Тупицкой наличными официально есть 11 тыс. 500 долларов, 100 тыс. гривен, на банковском счете – 242 доллара.

Судья указал в декларации дом площадью 221,50 кв.м. в Кореизе (Ялта), купленный до оккупации, 9 декабря 2012 года, и там же – два земельных участка. Один приобретен в 2005 году, другой – 10 июля 2018 года, после аннексии.

С 1 января 2020 года у него есть право на пользование домом отдыха площадью 60 кв.м. в "Конча-Заспе" (принадлежит Государственному управлению делами).

Кроме того, судье принадлежит гараж площадью 23,6 кв.м. в Донецке. В этом же городе в общей собственности его жены Ольги находится квартира площадью 63,7 кв.м. Также ей принадлежит земельный участок в Донецке площадью 1000 кв. м.

Тупицкий задекларировал автомобиль BMWx6 2012 выпуска, который купил в 2013 году за 706 тыс. гривен.

Жена Тупицкого владеет 67% корпоративных прав компании Vega Financial, зарегистрированной в США.

Недвижимость судьи:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее президент Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого, а также Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.