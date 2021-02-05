Козак купил подпавшие под санкции 112, NewsOne и ZIK через Беларусь: названы суммы

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, который является юридическим владельцем попавших под санкции телеканалов 112, NewsOne и ZIK, осуществлял покупку этих медиа через Беларусь.

Об этом следует из деклараций Козака за последние годы, опубликованных на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, передает "Интерфакс-Украина".

Так, 11 декабря 2019 года народный депутат заплатил 62,32 млн грн за девять компаний группы "112 Украина" (57,65 млн грн – за включенные в санкционный список и еще 4,66 млн грн – за три другие компании).

В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн за авиаперевозки и 1,06 млн грн – за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после – 1,19 млн грн комиссии банкам.

Годом ранее (в середине декабря 2018-го) он отчитался о получении корпоративных прав этих компаний. Продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, а обязательства Козака перед ней – $2,63 млн.

Права на ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) политик купил в 2018 году за 41,06 млн грн через швейцарскую компанию MW Investment AG. В том же году он потратил в соседней стране 20,56 млн грн на авиаперевозки.

Напомним, 2 февраля – когда СНБО принял решение ввести персональные санкции против Козака, правой руки Виктора Медведчука, – владелец 112, NewsOne и ZIK внес в декларацию 176,7 тыс. грн как оплату за услуги охраны.

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