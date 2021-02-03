Владелец каналов Медведчука Козак задекларировал сотни тысяч на охрану в день введения санкций

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, который является юридическим владельцем попавших под санкции телеканалов 112, NewsOne и ZIK, внес 176,7 тыс. грн как оплату за услуги охраны.

Такие данные народный депутат внес в декларацию как раз 2 февраля – когда СНБО принял решение ввести ограничения против медиа Виктора Медведчука. Согласно документу, сами расходы были осуществлены 28 января.

Как отметило агенство "Интерфакс-Украина", в 2020 году Козак также неоднократно декларировал оплату охраны применительно к движимому имуществу (в октябре – 158,1 тыс., в сентябре – на 1,24 млн грн).

В прошлом году он также декларировал различные расходы в Беларуси: в октябре – 313 тыс. благотворительной помощи, в сентябре – 805 тыс. за обучение и 164 тыс. комиссионных банку за выдачу наличных, в июне – 1,1 млн на оплату аренды движимого имущества и 1,2 млн грн – на обмен валют.

Декларации показывают, что в белорусских банках хранится больше денег политика, чем в украинских. Так, в 2019 году в белорусских МТБ Банке у Козака было 1,4 млн евро, в Абсолютбанке – 6,6 млн евро. При этом в Укрбудинвестбанке – 3 тыс. евро, наличные средства – 2,5 млн грн и 150 тыс. долларов.

Как следует из декларации, Козак осуществлял покупку попавших под санкции украинских телерадиокомпаний в Беларуси, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, 1 декабря 2019 года он заплатил 62,32 млн за девять компаний группы "112 Украина": 57,65 млн грн – за включенные в санкционный список и еще 4,66 млн грн – за три другие компании.

Основным доходом депутата в 2019 году, согласно его декларации, стали дивиденды от кипрской Turul Investments Limited – 237,45 млн грн, тогда как остальные доходы были меньше 1 млн грн и состояли из выплат от Верховной Рады.

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