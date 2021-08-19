Если экспорт металлолома не запретят, Украина потеряет миллиарды и рабочие места – СМИ

Промышленники и отраслевые эксперты в один голос призывают власти уже в ближайшее время запретить экспорт металлолома, который в этом году достиг катастрофических объемов. По их словам, если пустить ситуацию на самотек, то уже осенью в Украине неизбежно сократятся объемы выплавки стали и экспорта. А это означает рост безработицы, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сокращение валютной выручки, что усложнит Национальному банку задачу поддержания курса национальной валюты.

Об этом идет речь в материале "Спасительный запрет: как не допустить коллапса в украинской металлургии", опубликованном на сайте Минпром.

"Вряд ли такой сценарий падения украинской экономики устроит Кабмин, так как ответственность за ухудшение социально-экономической ситуации в стране, в конце концов, ляжет именно на него", - отмечает народный депутат Муса Магомедов.

При сохранении текущих темпов экспорта металлолома, отечественное производство стали в течение ближайшего года может снизиться минимум на 20%, прогнозируют производители. В то же время, падение испытывают и секторы более глубокой обработки металла, и производители готовой продукции в сфере машиностроения, а также смежные к металлургии отрасли: транспорт, энергетика, производство ферросплавов и огнеупоров. Все это может привести к коллапсу в украинской экономике, указывают авторы материала.

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"Даже если Украина экспортирует 1,5 млн. тонн металлолома по текущим ценам, общее снижение экспортной выручки составит 1,4 млрд долл. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней могут снизиться более чем на 19 млрд грн в год", - приводится в статье письмо Мариупольского меткомбината им. Ильича на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Напомним, председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко еще в конце июля заявлял о критической ситуации с обеспечением металлоломом, которая сложилась на крупнейшем отечественном электрометаллургическом заводе "Интерпайп Сталь". В частности, он заявлял, что на предприятии может повториться ситуация 2015 года, когда "Интерпайп Сталь" из-за дефицита сырья простаивала два месяца.

Ранее заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка допустил введение Кабинетом министров временного запрета на экспорт металлолома, если подобные меры применит Евросоюз. Как известно, 70 депутатов Европарламента уже подписали письмо с призывом к Еврокомиссии ограничить экспорт лома. С подобным предложением выступила и Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer.