Экспортная пошлина на лом спасает украинскую промышленность в кризис, – Каленков

Продление действия пошлины на экспорт металлолома поможет украинским металлургам выстоять в кризис, и принятие этого решения не противоречит международным обязательствам Украины. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, сохранение экспортной пошлины на лом позволит стабильно работать отечественной металлургии, поскольку она будет обеспечена сырьем, что крайне важно в нынешних условиях кризиса. Он также обратил внимание и на финансовый аспект – государственный бюджет получит больше поступлений, если металлолом будет перерабатываться в Украине.

"Одна тонна лома, которая переработана в сталь и экспортируется уже в виде стали, приносит в бюджет страны на порядок больше денег чем тот же лом, который просто вывозится за границу", - отметил Каленков.

Он подчеркнул: в настоящее время ряд стран для защиты своего производителя ограничивают экспорт лома. И аналогичные действия Украины не будут противоречить нашим международным обязательствам, в частности в рамках ВТО.

"Эти ограничения абсолютно не нарушают наших международных обязательств, они принимаются в рамках законодательства СОТ, это временная мера, которая важна для улучшения платежного баланса страны", - объяснил Каленков.

Эксперт также отметил, что экспортная пошлина на лом не нарушает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, поскольку в страны Евросоюза Украина не экспортирует лом.

"Экспорт ведется в направлении двух стран. Это ПМР – это анклав российский на территории Молдовы, и в Турцию. Правительство которых субсидирует своих металлургов и поэтому они имеют возможность выгребать лом с Украины по завышенным ценам. Поэтому эти меры, которые были приняты, они временны. И они логичны, они устраняют ту несправедливость и тот диспаритет, который есть между Украиной и ПМР и Украиной и Турцией по этому сырью", - подчеркнул Каленков.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить пошлины на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.