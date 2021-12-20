'Экотеррористы' вредят бизнесу и умножают коррупцию в Украине – эксперты

Лишь четверть украинских общественных экологических организаций настоящие: борются и отстаивают реальные проблемы окружающей среды и могут называться экологами. Для трех других частей, а это примерно 75 процентов, больше подходит определение "экотеррористы".

Они за глобальными требованиями скрывают главное желание – нажиться. "Экотеррористы" не только вредят украинскому бизнесу, но и приумножают в Украине коррупцию, считает управляющий партнер партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский

"Первый удар который наносится это по репутации, второй – это время. А в бизнесе – время – это деньги. Поэтому многие предприятия, даже имея все идеально и они отстаивают свою позицию, они понимают что если они залезут в суды – они понимают, что будут судиться полгода, то они понимают, что за это время потеряют гораздо больше средств, чем откупившись от этих активистов", – говорит Лучковский.

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Следовательно, количество кейсов, где так называемые "экологи" ушли из суда с ничем уже достаточно велико. Да и сами судебные инстанции уже меньше принимают к рассмотрению подобные дела. Практика показывает, что такие слушания – либо искусственно срывают шумом, либо совсем не имеют доказательств. Поэтому сначала псевдоэкологи пытаются "договориться" с объектом террора.

"Если к собственникам предприятия и к менеджменту предъявляются противоправные требования, что у тебя там 10% в уставном капитале или с тебя там определенная сумма средств – 10 – 20 тыс. долларов – это уже идет... вымогательство. И это уже.. первый признак экорейдерства или вымогательство под предлогом экологических тем", – говорит партнер адвокатского объединения Иван Проданик.