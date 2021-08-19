Зеленский намерен просить Байдена вмешаться в ситуацию с 'Северным потоком-2'

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что США и Германия выполнят все свои обязательства по "Северному потоку-2". В связи с этим он намерен просить американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post и ряду других СМИ. Он также отметил, что недоволен данной договоренностью между странами.

"Конечно, я не доволен", – сказал глава государства, уточнив, что его не устраивают ни сами договоренности, ни формат, в котором они были достигнуты.

Журналист спросил Зеленского, считает ли он это предательством. В ответ президент пожал плечами и улыбнулся.

Глава государства отметил, что во время встречи он попросит Байдена как-то повлиять на ситуацию.

Видео дня

Издание напомнило опасения Зеленского о том, что после запуска "Северного потока-2" политика России станет еще более агрессивной по отношению к Украине.

Напомним, что Зеленский прилетит в США с официальным визитом 31 августа. Там он встретится с президентом Байденом. В частности, предусмотрен расширенный формат переговоров и тет-а-тет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия и США договорились насчет российского газопровода "Северный поток-2" в июле. Среди прочего, Украине пообещали увеличить финансовую помощь, а также противодействовать Кремлю, если он решит использовать его как оружие.