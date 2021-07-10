Запуск "Северного потока-2" состоится, Байден отказался от санкций, – бывший спецпред Госдепа Волкер

Бывший специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер считает, что вопрос запуска "Северного потока-2" уже решен. При этом Германии и всему ЕС нужно думать о том, как не допустить, чтобы Россия использовала новую возможность для влияния.

Об этом дипломат заявил в интервью изданию НВ. "Ведется много разговоров по этому поводу, но я думаю, что запуск потока – дело уже решенное, начиная с того времени, когда администрация Байдена решила не вводить новых санкций против компаний, занимающихся его достройкой", – сказал Волкер.

Дипломат считает, что сейчас Германия, как и весь ЕС, должен думать о том, как усилить независимость Украины и добиться того, чтобы Россия не использовала новую возможность как инструмент давления. Отметим, после запуска "Северного потока-2" РФ больше не будет зависеть от украинской газотранспортной системы.

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Курт Волкер также прокомментировал свою работу ведущим советником в компании BRG Group, которая в том числе лоббировала интересы "Северного потока-2": "Мне кажется, я достаточно ясно высказался по этой ситуации, чтобы не повторять дважды: моя позиция по "Северному потоку-2" всегда была исчерпывающе ясна и публична, я не поддерживал его запуск, пусть сейчас это уже дело решенное".

Напомним, президент США Джо Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Это фактически может позволить достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.