Кандидат на пост Меркель заявила, что "Северный поток-2" – большая ошибка

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что строительство газопровода "Северный поток-2" – большая ошибка. По ее словам, одна из причин этого, что он был разработан геостратегически против безопасности Украины.

Об этом она рассказала в интервью журналу Ouest-France. "На мой взгляд, этот проект – огромная ошибка. Этому есть три причины: он был разработан геостратегически против безопасности Украины, как недавно вновь подчеркнул президент России. Во-вторых, несколько лет назад европейцы договорились укрепить свой энергетический суверенитет, в частности, чтобы не подвергаться шантажу со стороны РФ. Этот трубопровод мешает достижению этой внешнеполитической цели. В-третьих, я считаю, что это ошибка климатической политики", – сказала Бербок.

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Она добавила, что если Европа хочет добиться климатической нейтральности, то добыча природного газа в РФ – неправильный путь. "Вот почему я считаю необходимым остановить этот проект", – заключила кандидат в канцлеры.

Ранее глава компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал о том, что может помочь сохранить транзит газа через Украину после окончания строительства газопровода "Северный поток-2". Так, по его словам, обеспечить сохранение транзита могут компании из Германии.

"Сейчас ведущие немецкие компании получают газ от "Газпрома". Именно эти компании могут перенести точки передачи газа соответственно на границу Украины и России и чтобы они забронировали мощности транзита через Украину. Это будет лучшим примером того, что Украина действительно не потеряет транзит газа после того, как достроят "Северный поток-2", – заявил Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние трое суток баржа "Фортуна" уложила 3 300 метров второй нитки трубопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Дании. При нынешней скорости и благоприятной погоде судно может завершить строительство к сентябрю 2021 года.