"Северный поток-2" почти достроен: к чему приведут поставки газа в обход Украины
За последние трое суток баржа "Фортуна" уложила 3 300 метров второй нитки трубопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Дании. При нынешней скорости и благоприятной погоде судно может завершить строительство к сентябрю 2021 года.
Так, всего по второй нитке трубопровода достроили более 36 км. В водах Дании осталось уложить чуть более 32 км, а в ФРГ – 16,5 км. Об этом сообщает EADaily.
В случае запуска "Северного потока-2" эконoмика Украины потеряет $5-6 млрд в год, как ранее заявил глава кoмпании "Oператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Газ в стране подорожает, так как его транспортировка из Европы будет дороже.
"Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в $5-6 млрд в гoд. И особенно нужно помнить о военной безопасности. Без транзита интерес к нам со стороны ЕС значительно снизится, а это развяжет руки России", – сказал Макoгон.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска газопровода Россия сделает так, чтобы контракт о транзите топлива через Украину не был продлен. Он убежден, что РФ использует этот рычаг в вопросах Донбасса и оккупированного Крыма.
При этом шансы остановить "Северный поток-2" уменьшаются с каждой неделей. Президент США Джо Байден уже отверг требование Госдепартамента применить санкции к оператору "трубы" Nord Stream 2 AG. Единственная возможность заморозить газопровод – ввести санкции и против оператора, и против тех компаний, которые будут пользоваться трубой.
Американское правительство на такой шаг не согласилось, ведь хочет сохранить отношения с Германией. В результате украинская газотранспортная система в ближайшее время окажется под угрозой остановки. Украине придется либо искать европейского партнера и создавать консорциум (часть газопровода продать), или же переоборудовать систему, чтобы вместо газа поставлять в Европу водород.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на грядущей встрече обсудят ситуацию на Донбассе и переговоры по урегулированию. Затронут и экономические вопросы, среди которых – газопровод "Северный поток-2".
"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина потребует компенсацию в случае запуска газопровода "Северный поток-2". По его словам, речь идет о двух ключевых принципах.
В США сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте. Таким образом он якобы пытается оказать давление на администрацию Джо Байдена из-за российского газопровода "Северный поток-2".
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что завершение проекта "Северный поток-2" создаст угрозу безопасности на восточном фланге НАТО, а Украина "окажется в пустоте безопасности". Он призвал ФРГ взять на себя ответственность за свое решение открыть газопровод и внести реальный вклад в компенсацию.