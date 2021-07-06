'Северный поток-2' почти достроен: к чему приведут поставки газа в обход Украины

За последние трое суток баржа "Фортуна" уложила 3 300 метров второй нитки трубопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Дании. При нынешней скорости и благоприятной погоде судно может завершить строительство к сентябрю 2021 года.

Так, всего по второй нитке трубопровода достроили более 36 км. В водах Дании осталось уложить чуть более 32 км, а в ФРГ – 16,5 км. Об этом сообщает EADaily.

В случае запуска "Северного потока-2" эконoмика Украины потеряет $5-6 млрд в год, как ранее заявил глава кoмпании "Oператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Газ в стране подорожает, так как его транспортировка из Европы будет дороже.

"Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в $5-6 млрд в гoд. И особенно нужно помнить о военной безопасности. Без транзита интерес к нам со стороны ЕС значительно снизится, а это развяжет руки России", – сказал Макoгон.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска газопровода Россия сделает так, чтобы контракт о транзите топлива через Украину не был продлен. Он убежден, что РФ использует этот рычаг в вопросах Донбасса и оккупированного Крыма.

При этом шансы остановить "Северный поток-2" уменьшаются с каждой неделей. Президент США Джо Байден уже отверг требование Госдепартамента применить санкции к оператору "трубы" Nord Stream 2 AG. Единственная возможность заморозить газопровод – ввести санкции и против оператора, и против тех компаний, которые будут пользоваться трубой.

Американское правительство на такой шаг не согласилось, ведь хочет сохранить отношения с Германией. В результате украинская газотранспортная система в ближайшее время окажется под угрозой остановки. Украине придется либо искать европейского партнера и создавать консорциум (часть газопровода продать), или же переоборудовать систему, чтобы вместо газа поставлять в Европу водород.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на грядущей встрече обсудят ситуацию на Донбассе и переговоры по урегулированию. Затронут и экономические вопросы, среди которых – газопровод "Северный поток-2".

"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина потребует компенсацию в случае запуска газопровода "Северный поток-2". По его словам, речь идет о двух ключевых принципах.