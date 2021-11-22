Запасы угля тают: из-за дефицита не могут работать 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ в Украине

В Украине из-за отсутствия топлива не работают 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектоцентралей (ТЭЦ). Это меньше, чем неделей ранее, когда не работало 23 блока. Однако за неделю производство электроэнергии на ТЭС все равно упало на 12,1%.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго" о состоянии украинской энергосистемы. "По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7 ГВт (утром 15 ноября – 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт)", – говорится в отчете.

Запасы угля на складах ТЭС упали еще ниже. Они составляют 360,5 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем семь дней назад.

Генерацию ТЭЦ удалось увеличить аж на на 59% за счет работы на газе. Это топливо использовали три энергоблока ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 в Киеве и один блок ТЭЦ-5 в Харькове.

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В аварийном ремонте 22 ноября находилось два блока ТЭС общей мощностью 0,55 ГВт. Это один блок на Трипольской ТЭС и еще один – на Славянской.

При этом растет производство электроэнергии на атомных электростанциях – плюс 13,8% за неделю. По данным за 16-21 ноября АЭС генерировали уже 60% электроэнергии в Украине. Неделей ранее этот показатель составлял 55%.

Кроме того, с 21 ноября возобновился импорт электроэнергии из Беларуси. Из-за поломки на БелАЭС он не осуществлялся в течение трех дней. В целом, за 15-21 ноября с учетом паузы в поставках объем импорта из Беларуси составил 39,8 млн кВт*ч.

Напомним, украинские производители энергии столкнулись с дефицитом угля еще летом – из-за аномально низких цен на электроэнергию. Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе.

Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, а вот государственные ТЭС продолжили испытывать острый дефицит топлива. К осени он усугубился в связи с подготовкой к отопительному сезону и рекордными ценами на топливо на внешних рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина наряду с другими странами заявила об отказе от угля в ближайшие десятилетия. Развивающиеся страны, к числу которых относится и наше государство, планируют перестать использовать уголь в 2040-х годах.

Теперь эти планы для Украины могу измениться. Как заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, Минэнерго пересмотрит сроки отказа от угольной генерации.