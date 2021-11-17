Беларусь отказалась поставлять электроэнергию в Украину

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября. Официально причина остановки экспорта не называется, но ею может быть отключение 17 ноября первого энергоблока БелАЭС. Украина, по оценкам экспертов, потеряет в ближайшие дни 400 МВт мощности энергосистемы.

О приостановке поставок электричества сообщило агентству БЕЛТА Минэнерго Беларуси. На официальном сайте ведомства сообщение пресс-службы по этому поводу отсутствует.

Уточняется, что в дальнейшем Минэнерго Беларуси может возобновить поставки. Для этого белорусская страна учтет "технические возможности".

Экс-глава Минэнерго Украины Ольга Буславец считает, что на остановку поставок повлияло прекращение работы 1-го энергоблока БелАЭС. Согласно сообщению белорусского энергетического ведомства, блок остановил работу после того, как сработала система автоматической защиты, проводится его диагностика.

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Первый блок БелАЭС производит около 27-27,5 тыс. МВт*ч. Это составляет около трети от общего производства белорусской энергостистемы, то есть потери существенны.

"Импорт электроэнергии на сегодня (17 ноября. – Ред.) де-факто уменьшился с 415 МВт до 200-300 МВт. Плановые показатели на завтра и послезавтра (18 и 19 ноября) равны нулю", – написала Буславец в Facebook.

По словам Буславец, это означает, что украинская энергосистема недополучит 400 МВт мощности. Это не повлияет на ее баланс при нынешних погодных условиях.

Однако, отметила Буславец, сам факт остановки поставок доказывает, что импорт электричества – ненадежный источник тока. Что в свою очередь делает еще более актуальным вопрос энергетической независимости.

Беларусь возобновила поставки электроэнергии в украинскую энергосистему только 6 ноября. Планировалось, что импорт будет продолжаться весь месяц.

До этого действовал запрет Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Он предусматривал, что Украина не может импортировать "свет" из Беларуси. НКРЭКУ отказалась продлить мораторий с 1 ноября.

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