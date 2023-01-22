Цены на бензин в Украине могут вырасти уже весной: Куюн – об эмбарго для РФ, вероятность дефицита и "шмурдяк" на АЗС. Интервью

В Украине цены на разные виды горючего могут вырасти уже весной – в марте-апреле, когда будут заканчиваться текущие запасы и нужно будет поставлять новые объемы из Европы. Более того, есть вероятность небольшого дефицита на заправках.

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При этом катастрофической нехватки бензина, ДП (дизельного топлива) не ожидается. Об этом рассказал эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в блиц-интервью OBOZREVATEL.

– Какая ситуация сейчас на рынке горючего? Возможно ли подорожание в ближайшие месяцы?

– На самом деле, ситуация будет в этом году очень турбулентной из-за того, что мировой рынок в результате войны в Украине трансформируется так, как никогда не трансформировался. Практически идет замещение российских объемов на остальные, это перестройка и логистических цепей и ресурсной базы. То есть, действительно, Украина и украинцы просто заставили всю планету вращаться в обратном направлении. И если бы мне кто-то сказал, что Европа за год откажется от российской нефти и нефтепродуктов, я бы не поверил. Если бы это было в январе прошлого года, это было бы невозможно. Такого никто не мог себе представить. Тем не менее, мы это видим. Эмбарго на нефть стартовало с 5 декабря, а 5 февраля стартует эмбарго на российские нефтепродукты и, конечно, это просто революционные события. Европе предстоит найти новые источники снабжения, они уже прослеживаются. Это, прежде всего, Азия – Китай, Индия, а также арабские страны – Кувейт, Саудовская Аравия.

В свою очередь, на российские нефтепродукты и нефть тоже будут искать рынки сбыта, потому что для них это очень важная статья доходов бюджета. И мы видим, что эти потоки будут переориентироваться с Запада на Восток, в какие-то отдаленные регионы, и это все вызывает такое движение в планетарном масштабе. Соответственно, эта вся перестройка всегда сопровождается турбулентностью. Условно говоря, вы переезжаете в другую квартиру, это нужно здесь все собрать, загрузить, перевезти, а еще ты в том доме долго обживаешься, чего-то не хватает. Все это время можно перенять таким образом. И, соответственно, за один день это не произойдет.

Есть очень много рисков, что где-то что-то сразу не заработает, где-то чего-то не будет, соответственно, это создает риски колебания цен. Поэтому, думаю, основные события развернутся в марте-апреле, когда поток российских нефтепродуктов прекратится и, соответственно, начнутся поиски, а точнее, реализация этих новых поставок. Насколько она будет удачной, своевременной, – сейчас никто не может сказать. Но речь идет об очень больших объемах. Это миллионы тонн в месяц, которые нужно найти и привезти в Европу прямо из других уголков мира. Я не исключаю, что может быть рост цены. Это все предполагают. И, тем более, буквально сегодня мировые информагентства пишут и обращают внимание на то, что возрождается экономика Китая после локдаунов, которые были там много лет. В целом мировая экономика, например, аэроперевозки и прочее растут, начинают расти. Это все будет нуждаться в больших объемах топлива, нужно будет больше нефти. Соответственно это спрос, а он всегда провоцирует цены.

Поэтому много факторов, и сказать сколько нефть будет стоить – $100 или $150 – очень трудно. Очень много нового, никогда не было таких колоссальных эмбарго относительно такого большого игрока. Никогда не было регулирования цен для него, то есть ценовой "потолок", который есть на нефть – бесперецедентная история. Никто этого никогда не делал. То же они (европейцы) и весь Запад хотят сейчас сделать с российскими нефтепродуктами – регулирование цен. То есть, как это скажется на рынке, никто сказать не может. Например, все ожидали, что накануне нефтяного эмбарго будет какой-то взрыв ценовой. Но мы видим, что не то что взрыв, не то, что рост цен, мы увидели падение цен, она снизилась. Такого вообще никто не предполагал. Поэтому сюрпризы будут, будет очень напряженный период, и я думаю, что первое полугодие года будет напряженным.

– Сейчас можно сказать о том, что возможны скачки цен после 5 февраля или в самом начале весны?

– Нет, 5 февраля ничего не будет, это уже сейчас понятно, потому что все подготовились. Украинские заправочные сети залиты горючим примерно на ближайший месяц. Какие-то запасы уже есть. И мы видим, что оперативные январские поставки очень велики. Поэтому мы накапливаем горючее, и то же делают европейцы, беря и закупая и российское топливо, пока оно еще не запрещено. При этом январь и февраль – месяцы минимального потребления, мы их пройдем, я уверен, вообще без каких-либо проблем. А вот в марте, когда эти запасы начнут иссякать и нужны будет новые поставки делать, то придут ли те поставки, все ли они придут или своевременно они придут, какая будет на них цена? Вот здесь уже будет больше всего вопросов. Я думаю, это уже будет ближе к апрелю, какие-нибудь события начнутся.

– То есть существует вероятность, что будет дефицит?

– Да. Но опять-таки, этот дефицит – это не то, что там заправки останавливаются или что-то еще. На рынке возникали дискомфорты и раньше, и погодные условия влияют на это и политическая ситуация. Но я просто не верю в то, что Европа не купит себе то же дизтопливо, просто в это не верю. И они это доказали на примере рынка с природным газом, в котором зависимость от России колоссальна. Да, они смогли этот дефицитный ресурс заместить полностью. Я уверен, что они дадут просто больше денег, это будет немного дороже, ну, возможно, на 10% дороже, например, за счет фрахта, потому что очень далеко везти. Но я не верю, что заправки будут просто стоять.

– Хотел еще спросить о "шмурдяках" на АЗС. Вы осенью на своем Facebook писали о некачественном топливе на заправках. Какая ситуация сейчас?

– Если честно, с одной стороны видим, что производители этого низкокачественного бензина работают. Они есть. Но с другой стороны, даже на каком-то там бытовом уровне, на уровне моего общения с участниками рынка, я не вижу каких-либо особых нареканий. Если бы была беда-беда, что вот там кто-то остановился, кто-то еще что-то, – нет. Оно где-то существует, но, может быть, подтянули какое-то качество, больше наладили поставки. Им в прошлом году не хватало октаноповышающих компонентов до того, чтобы как-то этот бензин выводить на качество. Поэтому, действительно, было много нареканий. Я думаю, они сейчас наладили эти поставки. Понимаете, им с коммерческой точки зрения стратегически очень опасно, потому что просто лишатся клиентов. Они все равно вынуждены как-то повышать качество. Да, оно, возможно, не Евро-5 (экологический стандарт. – Ред.), но у нас много машин и не нуждаются в Евро-5, особенно из старых машин. Поэтому не могу сказать, что у нас какая-то катастрофа с этим.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине перечислили цены на бензин и дизель. Так, 18 января бензин А-95 продается на заправках в среднем по 50,5 грн/л, что на 4 коп. дешевле, чем было днем раньше.

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