В Украине за месяц изменились цены на дизтопливо: в каких областях самое дорогое и дешевое

В Украине за месяц цена дизельного топлива на АЗС снизилась на 1,59 грн. Если еще месяц назад, 2 января, стоимость литра составляла 54,38, то сейчас – 52,79 грн.

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OBOZREVATEL провел анализ средних цен на заправках в Украине на основе данных сайта "ВСЕ АЗС". Мониторинг цен осуществлен в сетях Shell, OKKO, Chipo, "Авантаж-7", Mango, "Укрнафта", Prime и т.д.

Дороже всего ДП продается в Донецкой (55 грн/л), Херсонской (55 грн/л), Черниговской (54 грн) и Киевской (53,95 грн/л) областях. В целом средняя цена за горючее во всех регионах выглядит так:

Винницкая область – по состоянию на 02.02.2023 – 52 грн (на 02.01.2023 – 53,60 грн) – удешевление на 1,60 грн;

Волынская – 52 грн (53,90 грн) – 1,90 грн;

Днепропетровская – 52,25 грн (55,75 грн) – 3,50 грн;

Донецкая – 55 грн (57 грн) – 2 грн;

Житомирская – 52 грн (54,25 грн) – 2,25 грн;

Закарпатская – 52,25 грн (53,55 грн) – 1,30 грн;

Запорожская – 52 грн (53 грн) – 1 грн;

Ивано-Франковская – 52 грн (53,50 грн) – 1,50 грн;

Киевская – 53,95 грн (54,50 грн) – 55 коп.;

Кировоградская – 52,25 грн (54 грн) – 1,75 грн;

Луганская – 55 грн (55 грн) – без изменений;

Львовская – 52,50 грн (54,65 грн) – 2,15 грн;

Николаевская – 52,25 грн (54,75 грн) – 2,50 грн;

Одесская – 52,50 грн (55,25 грн) – 2,75 грн;

Полтавская – 52,25 грн (54,75 грн) – 2,50 грн;

Ровенская – 52 грн (54,25 грн) – 2,25 грн;

Сумская – 53,50 грн (54 грн) – 50 коп.;

Тернопольская – 52 грн (54,25 грн) – 2,25 грн;

Харьковская – 53,25 грн (54,75 грн) – 1,50 грн;

Херсонская – 55 грн (55 грн) – без изменений;

Хмельницкая – 52 грн (54,25 грн) – 2,25 грн;

Черкасская – 52,75 грн (54,75 грн) – 2 грн;

Черниговская – 54 грн (54 грн) – без изменений;

Черновицкая – 52,30 грн (52,30 грн) – без изменений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине за месяц средняя цена бензина А-95 снизилась на 1,83 грн/л . Больше всего цена упала в Днепропетровской (-4,24 грн), Харьковской (-3,75 грн) и Николаевской (-3,75 грн) областях.

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