Выручка ДТЭК ВИЭ Ахметова за I полугодие сократилась на 6%

Выручка компании ДТЭК ВИЭ бизнесмена Рината Ахметова за I полугодие 2021 года сократилась на 6,3% до 3,8 млрд грн.

Об этом свидетельствую данные о финансовых результатах компании.

Долг госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед компанией достиг 3,16 млрд грн, из которых 2,54 млрд – просроченный долг еще с начала 2020 года.

За счет укрепления национальной валюты чистая прибыль ДТЭК ВИЭ составила 2,5 млрд грн. Это произошло из-за снижения убытка по курсовым разницам на 2,7 млрд грн.

За отчетный период электростанции ДТЭК ВИЭ снизили отпуск электроэнергии на 20%. Текущий портфель ДТЭК ВИЭ Ахметова составляет 950 МВт "зеленой" генерации. По результатам 2020 года они обеспечили сокращение выбросов CO₂ на 2,6 млн тонн.

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Напомним, в 2020 году развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.