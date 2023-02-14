newspaper
img

Ввоз дронов и другой техники для военных значительно ускорится: решение Кабмина

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
507
В Украине упростили ввоз безпилотников

В Украине расшили список товаров военного и двойного назначения. Теперь можно ввозить в страну без разрешения Государственная служба экспортного контроля беспилотники (БПЛА), их комплектующие и еще ряд важных для работы ВСУ устройств.

Видео дня

Это позволит значительно ускорить импорт таких товаров. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 14 февраля, внеся изменения в поставноление № 1378 от 09.12.2022. 

В постановлении перечисляются товары, на которые не распространяется закон о госконтроле за товарами военного назначения и двойного использования. В список добавили такие товары:

  • БПЛА, комплектующие и средства управления для них;
  • роботы, предназначенные специально для военного использования, и котроллеры роботов;
  • аппаратура для управления огнем;
  • камеры, приборы ночного и телевизионного видения;
  • оптические прицелы;
  • средства связи;
  • глушители, съемные обоймы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине решили отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!