Ввоз дронов и другой техники для военных значительно ускорится: решение Кабмина
В Украине расшили список товаров военного и двойного назначения. Теперь можно ввозить в страну без разрешения Государственная служба экспортного контроля беспилотники (БПЛА), их комплектующие и еще ряд важных для работы ВСУ устройств.
Это позволит значительно ускорить импорт таких товаров. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 14 февраля, внеся изменения в поставноление № 1378 от 09.12.2022.
В постановлении перечисляются товары, на которые не распространяется закон о госконтроле за товарами военного назначения и двойного использования. В список добавили такие товары:
- БПЛА, комплектующие и средства управления для них;
- роботы, предназначенные специально для военного использования, и котроллеры роботов;
- аппаратура для управления огнем;
- камеры, приборы ночного и телевизионного видения;
- оптические прицелы;
- средства связи;
- глушители, съемные обоймы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине решили отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.
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