В Украине отменили НДС и ввозную пошлину для целой группы товаров: что можно ввозить по льготам
Народные депутаты проголосовали за отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Соответствующие законопроекты приняты за основу и в целом.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Он отметил, что кроме обозначенного оборудования, действие документов распространяется, в частности, также на коллиматоров и приборы ночного видения.
"Рада одобрила законопроекты № 8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и, по обращению волонтерских организаций, добавили рации. Сразу в целом. За 331 и 326 голосов", – говорится в сообщении.
При этом он подчеркнул: документы также предусматривают возможность экспресс-доставки оборудования. "Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров", – подчеркнул нардеп.
Согласно принятым законопроектам, на период действия военного положения в Украине – но не дольше, чем до 1 января 2024 года – от налогообложения ввозной пошлиной и НДС освобождаются операции по ввозу на таможенную территорию страны БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов. А также:
- прицелов ночного видения;
- тепловизионных биноклей;
- монокуляров;
- приборов ничего видения.
При этом льготы не будут применяться к товарам, которые имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором. А также ввозимые с территории государства-оккупанта или с временно оккупированной территории Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине отменили налоги на ввоз генераторов, обогревателей, аккумуляторов, а также некоторого другого энергетического оборудования.
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