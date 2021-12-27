Вместо "Ашана" и не в Киеве: где в Украине могут открыть первый супермаркет Lidl

Крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl может начать свою деятельность в Украине в городе Ивано-Франковск. В то же время, когда именно может появиться первый магазин, пока неизвестно.

Об этом сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс", отвечая на вопрос о возможности открытия в городе французского гипермаркета Auchan SA – "Ашан Украина", передает издание "KURS".

По словам Марцинкива, идею об открытии "Ашана" отложили из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Знаем, что где-то хочет открываться Lidl. Первый Lidl должен открываться в городе Ивано-Франковске", – сказал он.

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Отметим, информация об открытии первого в Украине магазина Lidl появилась в сети еще в октябре 2021 года. Об этом намерении сообщили в немецком издании Lebensmittel Zeitung. Тогда отмечалось, что корпорация Schwarz, которой принадлежит известный торговый бренд, якобы уже назначила руководителя головного офиса, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Речь идет об Адаме Мищишине.

При этом в комментарии украинским журналистам в Schwarz отметили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. При этом добавили, что потенциальные возможности расширения постоянно анализируют.

Lidl – крупнейший продуктовый ритейлер в Европе. Сеть работает в таких странах как США, Швейцария, Сербия, а также во многих странах Европейского Союза. Всего по миру расположено 12 тысяч магазинов Lidl.

Бизнес модель этой сети пытались скопировать учредители АТБ – днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Супермаркеты Lidl отличаются большими скидками, дешевой продукцией и при этом отсутствием качественных витрин и дорогостоящего оборудования. Подробнее об этом – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть Lidl, скопированная "АТБ", может появиться в Украине даже не в 2022-м. На запуск понадобится длительное время, и это может привести к закрытию "Экомаркета" и "Великої Кишені". Запуск займет больше года, при этом официального подтверждения нет.