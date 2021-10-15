В Украину зайдет немецкая торговая сеть Lidl, которая составит конкуренцию АТБ – СМИ

Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готова зайти на рынок Украины. Подобная перспектива может стать серьезной конкуренцией для не менее популярной сети в Украине – АТБ.

Об этом намерении сообщили в немецком издании Lebensmittel Zeitung, ссылаясь на запрос корпорации Schwarz, которой и принадлежит известный торговый бренд. Компания уже назначила руководителя главного офиса, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше.

В Schwarz указали, что именно АТБ якобы копирует концепты Lidl. При этом основатели немецкого бренда утверждают, что рассматривают украинский рынок как потенциально интересный для внедрения нового продукта для потребителей.

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Отметим, что Lidl распространилась за пределы Германии еще в 1980-е годы. Сейчас ее магазины расположены в 32 странах мира. Торговые площадки насчитывают до 11 тысяч единиц.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов АТБ произошел настоящий казус, когда кассир дала сдачу покупателю редкой монетой, которую нумизматам можно продать по цене до 1000 гривень.