На них равнялись в АТБ: в чем особенность сети супермаркетов Lidl, которую ждут в Украине

Международные СМИ утверждают, что в Украине откроется Lidl – крупнейший продуктовый ритейлер в Европе. Бизнес-модель этой сети пытались скопировать основатели АТБ, а теперь им же придется конкурировать с немцами.

Супермаркеты Lidl отличаются большими скидками, дешевой продукцией и при этом отсутствием качественных витрин и дорогого оборудования.

О том, что может изменить новый ритейлер в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк признавались, что изначально пытались копировать бизнес-модель с Lidl, когда создавали свою сеть АТБ. Тогда товары продавались на паллетах, а вместо комфорта покупателям предлагали низкие цены. Но это не сработало и все же пришлось оборудовать комфортные витрины, правильно сортировать и расставлять товар.

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Тогда в сети АТБ начали внедрять свой "мягкий" вариант Lidl – предоставили больше комфорта, но немного подняли цены. Директор проекта Retailers.ua Юлия Белинская в комментарии OBOZREVATEL отметила, что если бы немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров зашла в Украину хотя бы лет 20 назад, то им было бы куда проще.

"Емкость рынка для сильных игроков есть всегда. Но любому новому участнику будет достаточно сложно. Здесь есть сильные игроки, тот же АТБ. Если бы Lidl пришел в 2000-м, когда АТБ был не так силен, тогда были бы шансы. Сейчас это сделать очень сложно", – говорит она.

Тут, как отмечает эксперт, нельзя исключать и возможность покупки европейским ритейлером уже существующей в Украине сети. Так сейчас делают многие – не придется выстраивать целую сеть, искать помещения, договариваться с поставщиками. Всегда легче прийти уже на все готовое.

Lidl считается ритейлером с "жесткими дисконтами". Бизнес-модель компании похожа на работу АТБ. На товары собственного производства они могут делать существенные скидки, при этом, например, экономят огромные суммы на рекламе, краcочной упаковке, "особых" рецептах.

Lidl присутствует почти во всех странах Европы и пытается даже продвигаться на рынки США и Китая. Всего по всему миру есть порядка 4 500 филиалов этой торговой сети.

За счет чего в Lidl дешевле:

экономят на оборудовании (товары стоят просто в коробках на полках);

экономят на количестве продавцов в зале;

дешевле продают товары собственного производства;

договариваются о скидках с поставщиками, потому что покупают самым крупным оптом.

В целом Lidl ассоциируют с низкими ценами и широким ассортиментом товаров. В то же время, к примеру, в случае с АТБ чаще всего речь идет о "магазинах у дома" – товаров меньше, но вот цены заметно ниже, чем у конкурентов.

OBOZREVATEL решил сравнить цены в Lidl с украинским АТБ и "Ашаном" в Польше. И, как выяснилось, в большинстве случаев в Lidl товары действительно дешевле. А некоторые продукты в соседней стране значительно меньше стоят, чем в Украине. Ниже приводим примеры.

Стоимость килограмма сахара:

Lidl (Польша) – 11,12 грн;

Ашан (Польша) – 16,61 грн;

АТБ (Украина) – 25 грн.

Килограмм картофеля:

Lidl (Польша) – 11,99 грн;

Ашан (Польша) – 26,06 грн;

АТБ (Украина) – 5,99 грн.

Хлеб (за килограмм):

Lidl (Польша) – 23,98 грн;

Ашан (Польша) – 23,31 грн;

АТБ (Украина) – 26,5 грн.

Как видно, украинцы значительно больше платят за хлеб и даже сахар, но могут экономить на картофеле. В целом же, появление нового игрока на рынке может положительно повлиять на ситуацию: чем больше конкуренция, тем выгоднее будут цены и предложения. Также вполне возможно, что новый ритейлер даст возможность реализовывать свой товар и украинским компаниям.

Но здесь стоит учитывать, что в Украине Lidl придется покупать продукты у тех же производителей, у которых делают закупки украинские компании. Ведь возить из-за границы молоко, мясо и другие товары они не станут, так как тогда придется повышать цены.

Пока же у АТБ есть большое преимущество. Сеть является одной из крупнейших в Украине и может купить больше товара, чем остальные конкуренты. А значит, может рассчитывать и на более выгодные скидки. Очевидно, что поначалу Lidl будет крайне непросто.

OBOZREVATEL также обратился за комментарием в центральный офис Lidl и Ассоциацию украинских ритейлеров. О том, подтвердит ли новая торговая сеть свой запуск в Украине, читайте вскоре в наших материалах.