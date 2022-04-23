Власти России готовят серый импорт: без разрешения в страну будут ввозить авто, телефоны и другую технику

В Минпромторге России приготовили приказ о разрешении параллельного импорта. То есть без разрешения правообладателей, нарушая закон об авторском праве, в страну будут ввозить авто, телефоны и другую бытовые технику.

Об этом говорится в сообщении российского издания Интерфакс. Так, параллельный импорт планируют разрешить для авто следующих марок: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.

Кроме того, будут ввозить технику Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson. Также в перечень вошло оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие).

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Фактически официального импорта в страну не будет. Вместо этого Россия планирует закупать указанную продукцию у тех, кто легально приобрел ее. Дальше, нарушая авторское право, эту продукцию будут ввозить в страну-агрессор. Это приведет к значительному подорожанию всех указанных товаров (так как в цепочке появятся посредники, которые рискуют попасть под санкции).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России. Впервые ограничения могут коснутся энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые "ограничения импорта российской нефти".